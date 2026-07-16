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Из жизни
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05:01, 16 июля 2026Из жизни

Крокодил напал на мужчину в реке

В Индии 60-летний мужчина попал в реанимацию после нападения крокодила
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Raven Haven / Shutterstock / Fotodom

В штате Махараштра, Индия, крокодил укусил 60-летнего Джалиндара Салункхе в реке Кришна. Об этом сообщает Times of India.

Салунхе рассказал, что пришел к реке в составе группы. Он объяснил, что уже 20 лет плавает в этом месте и ни разу не встречал там крокодилов. Однако в этот раз в мутной воде его поджидал хищник. Мужчина случайно задел хищника рукой, подплывая к мосту, и тот тут же напал на него.

Крокодил вцепился Салункхе в плечо, но другие купальщики смогли отбить его и вытащить на берег. Мужчину госпитализировали. Из-за серьезности травм он попал в реанимацию.

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Местный лесничий Судхир Сонаване, заявил, что постоянно видит крокодилов в той части реки, где произошло нападение. «Лесной департамент установил предупреждающие знаки и призывал людей быть осторожными. Однако многие продолжают приходить купаться по утрам», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Индонезии камера видеонаблюдения сняла нападение крокодила на 25-летнего рыбака. От него остались лишь шлепанцы на деревянном помосте.

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