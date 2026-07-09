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05:01, 9 июля 2026Из жизни

Нападение крокодила на человека попало на видео

В Индонезии крокодил утащил рыбака под воду, нападение попало на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Индонезии камера видеонаблюдения сняла нападение крокодила на 25-летнего рыбака. Об этом сообщает SWNS.

Нападение произошло ранним утром 6 июля, когда житель острова Суматра Ипан Нурзаман вместе с тремя друзьями чинил поврежденное судно у пирса в округе Баньюасин. Нурзаман нырнул в реку, чтобы присоединиться к уже находившимся в воде товарищам.

На кадрах с камер наблюдения видно, как крокодил, который незадолго до этого бесшумно показался на поверхности, внезапно вынырнул и утащил мужчину под воду. Друзья Нурзамана поняли, что его нет рядом, пришли в замешательство и начали звать его по имени. Однако они нашли лишь его шлепанцы на деревянном помосте.

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Полиция развернула масштабные поиски с участием спасателей и местных жителей, однако рыбак до сих пор числится пропавшим без вести, его тело не найдено. Хищник также по-прежнему находится в реке, поэтому спасателям приказано соблюдать предельную осторожность.

В Мексике острорылый крокодил растерзал 28-летнего мужчину на глазах у американских туристов. Мужчина купался в океане, когда это произошло.

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