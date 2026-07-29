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07:32, 29 июля 2026Россия

Украина нанесла удар по региону России в тысяче километров от границы

Глава Чувашии Николаев: ВСУ атаковали республику, в регионе работает система ПВО
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Украина атаковали республику Чувашия, расположенную в тысяче километров от границы с этой страной. Об этом сообщил в Telegram глава республики Олег Николаев.

Чиновник рассказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), которая уже сбила несколько летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительной информации, два БПЛА уничтожены. Прошу сохранять спокойствие. По возможности оставайтесь в помещениях, не подходите к окнам», — написал он в блоге. О пострадавших или каких-либо разрушениях Николаев не сообщил.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на Рязанскую область. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадали шесть человек.

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