Politico: Зеленский заявил Сенату, что санкции против РФ повлияют на ход боевых действий

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Джим Риш, передает Politico.

«Они оба выразили мнение, что этот подход, по крайней мере, так же эффективен, а возможно, и более эффективен, в достижении мира, которого все хотят видеть. И этот закон может оказать большее влияние, чем любая другая мера, принимаемая на поле боя», — заявил сенатор.

Ранее Сенат США поддержал проект законопроекта об ужесточении санкций против России, однако окончательное голосование еще не прошло.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя «сокрушительные санкции», отмечала, что США и сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому санкционному давлению.