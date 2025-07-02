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17:20, 2 июля 2025Мир

Захарова назвала последствия «сокрушительных санкций» США против России

Захарова: Сенатору Грэму нужно осознать, что Россия адаптировалась к санкциям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

США и сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала намерение политика продвинуть в Конгрессе законопроект о «сокрушительных санкциях» против Москвы, передает корреспондент «Ленты.ру».

«США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны», — отметила дипломат.

Захарова также назвала заявления сенатора Грэма «политическим фольклором» и допустила, что он таким образом хотел создать «медийный эффект вокруг самого себя».

29 июня Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести против России новые санкции. По его словам, Сенат приступит к их рассмотрению уже в июле, после согласования и принятия Конгрессом «Большого и прекрасного закона», инициированного американским лидером.

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