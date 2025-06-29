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17:07, 29 июня 2025Мир

Сенатор заявил о желании Трампа ввести против России новые санкции

Сенатор Грэм: Трамп готов ввести против России новые санкции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yaya Ernst / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп готов ввести против России новые санкции. Американский сенат приступит к их рассмотрению в июле, заявил в интервью для ABC News сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед [в отношении санкций]», — заявил парламентарий.

По его словам, речь идет о проекте «разрушительных санкций», согласно которым США будет накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России.

Ранее в американской прессе заявили, что принятие законопроекта о санкциях грозит США войной со всем миром. Журналисты считают, что Вашингтон не рискнет начать еще один жесткий тарифный конфликт.

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