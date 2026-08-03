Подарок жены спас жизнь российскому солдату

Подаренный женой рюкзак спас жизнь российскому солдату при попадании FPV-дрона

Санитарный инструктор с позывным Фара, служащий в 11-ом армейском корпусе группировки войск Север, в беседе с РИА Новости рассказал, что благодаря подаренному женой рюкзаку он смог выжить после прямого попадания украинского FPV-дрона.

«Жена прислала рюкзак на 120 литров, большой, огромный, там куча вещей, плюс еще подарки из дома. И благо, что в свое время жене сказал, когда она укладывала рюкзак, чтобы вещи лежали не горизонтально, а вертикально», — рассказал Фара.

Он отметил, что рюкзак закрыл ему всю спину и голову. Во время перехода к точке военнослужащий почувствовал удар, словно его пнули. Оказалось, что он был атакован FPV-дроном, а рюкзак принял удар на себя. В результате Фара остался жив, отделавшись контузией.

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