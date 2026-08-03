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07:35, 3 августа 2026Россия

В Госдуме захотели вернуть одну профессию в России

В Госдуме предложили вернуть профессию лесника для предотвращения пожаров в России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуме предложили вернуть профессию лесника для предотвращения пожаров в России. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его мнению, профессию необходимо вернуть для того, чтобы следить за порядком в лесах, предотвращать пожары и заниматься восстановлением уничтоженных лесных массивов. Он подчеркнул, что раньше лесникам удавалось вовремя заметить очаг возгорания, организовать первичное реагирование и не дать огню распространиться на огромные площади.

«Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин. Лесник — это профессия, без которой невозможно сохранить природу России. Убежден, что государство должно вернуть лесника в лес», — заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что в период с 16 по 23 июля в Подмосковье было зафиксировано пять возгораний сухой травы на общей площади 132 квадратных метров. По данным МЧС, каждый такой пал мог перерасти в крупный ландшафтный или лесной пожар.

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