Российские военные ударили по судам ВСУ в Черном море

Минобороны: Российские военные поразили четыре сухогруза ВСУ

Российские военные ударили по судам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Поражены четыре сухогруза, сообщили в Министерстве обороны.

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ», — обозначили в министерстве.

В частности, российскими военными был атакован порт Николаев, где удалось поразить сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.

Кроме того, были поражены три сухогруза ВСУ, перевозивших по Черному морю грузы военного назначения.

Ранее в Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию. Сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 августа, силы противовоздушной обороны сбили 131 украинский дрон. Налеты совершались с применением беспилотников самолетного типа.