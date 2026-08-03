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08:12, 3 августа 2026 (обновлено: 08:22, 3 августа 2026)Россия

Российские военные ударили по судам ВСУ в Черном море

Минобороны: Российские военные поразили четыре сухогруза ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные ударили по судам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Поражены четыре сухогруза, сообщили в Министерстве обороны.

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ», — обозначили в министерстве.

В частности, российскими военными был атакован порт Николаев, где удалось поразить сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.

Кроме того, были поражены три сухогруза ВСУ, перевозивших по Черному морю грузы военного назначения.

Ранее в Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию. Сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 августа, силы противовоздушной обороны сбили 131 украинский дрон. Налеты совершались с применением беспилотников самолетного типа.

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