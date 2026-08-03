Штурмовые группы ВСУ из бывших заключенных уничтожены под Харьковом

Россия уничтожила штурмовые группы ВСУ, укомплектованные из бывших заключенных

Российские бойцы уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты были уничтожены», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что группы были укомплектованы бывшими заключенными. Удар был нанесен, когда ВСУ пыталась просочиться через лесной массив из Избицкого в направлении Старицы.

Ранее был раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем. Украинские военнослужащие использовали для рейдов форму российских солдат.