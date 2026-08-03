Российские бойцы уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты были уничтожены», — рассказал источник агентства.
Отмечается, что группы были укомплектованы бывшими заключенными. Удар был нанесен, когда ВСУ пыталась просочиться через лесной массив из Избицкого в направлении Старицы.
Ранее был раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем. Украинские военнослужащие использовали для рейдов форму российских солдат.