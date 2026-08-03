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09:00, 3 августа 2026Бывший СССР

Штурмовые группы ВСУ из бывших заключенных уничтожены под Харьковом

Россия уничтожила штурмовые группы ВСУ, укомплектованные из бывших заключенных
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты были уничтожены», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что группы были укомплектованы бывшими заключенными. Удар был нанесен, когда ВСУ пыталась просочиться через лесной массив из Избицкого в направлении Старицы.

Ранее был раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем. Украинские военнослужащие использовали для рейдов форму российских солдат.

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