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Из жизни
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09:35, 3 августа 2026Из жизни

Мужчина разбогател на 80 миллион рублей из-за любви к одной цифре

Житель США выиграл в лотерею 80 миллионов рублей благодаря цифре «семь»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Житель штата Северная Каролина, США, Томас Муньос заявил, что выиграл в лотерею благодаря связи с цифрой «семь». Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что купил в магазине лотерейный билет Triple Red 777 Jackpot только из-за любви к семерке. «Семь — это мое число, — объяснил Муньос. — Я родился 7-го числа в 77-м году».

Он стер защитный слой и обнаружил, что разбогател на один миллион долларов (80 миллионов рублей).

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По словам счастливчика, выигранные деньги он потратит на инвестиции и свою страсть — реставрацию ретро-автомобилей.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею крупную сумму, поставив на преследующее ее число 29 тысяч. Призовые деньги она решила потратить на ремонт дома.

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