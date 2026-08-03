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Забота о себе
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10:29, 3 августа 2026Забота о себе

Названы признаки ставшего опасным картофеля

Диетолог Дандреа-Рассерт: Употреблять в пищу проросший картофель опасно для здоровья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RVillalon / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Николь Дандреа-Рассерт и пищевой технолог Минвэй Сюй объяснили, в каких случаях употреблять в пищу картофель вредно для здоровья. Признаки ставшего опасным продукта они назвали изданию Simply Recipes.

Специалисты рекомендовали ни в коем случае не есть позеленевший и проросший картофель. По словам Сюй, если на клубнях появились ростки и зеленые пятна, это значит, что под воздействием солнечного света в них начали вырабатываться гликоалкалоиды соланин и чаконин. Эти природные соединения в большой концентрации могут быть токсичными, предупредила пищевой технолог.

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Дандреа-Рассерт добавила, что больше всего ядовитых веществ содержится в ростках, зеленой кожуре и «глазках» картофеля. «Проросший картофель — это картофель, который пытается вырастить новый клубень, и проростки — это концентрированный источник гликоалкалоидов», — подчеркнула диетолог.

Ранее специалисты из Бразильской ассоциации свежего картофеля (ABBIN) рассказали, как правильно хранить картофель. По их словам, клубни нужно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха, причем мыть их перед тем, как отправить на хранение, не нужно.

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