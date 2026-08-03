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11:05, 3 августа 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Москве спрогнозировали 30-градусную жару

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве 30-градусную жару
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В первые три дня новой недели в Москве ожидается умеренное тепло, после чего наступит 30-градусная жара, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом погоды он поделился с «Лентой.ру».

Понедельник-среда, 3-5 августа, в столице будут умеренно теплыми: в дневные часы ожидается около 25-26 градусов, сообщил синоптик. В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, температура поднимется до 30 градусов, добавил Шувалов. При этом, несмотря на высокие показатели на термометре, в Москве не исключены кратковременные грозовые дожди, указал он.

«Это такие умеренные погодные качели. То, что эти качели будут продолжаться в течение августа — более вероятный вариант развития событий, то есть повышение, понижение температур, а каких границ достигнет это повышение и понижение, станет ясно за 5-7 дней до этого», — высказался эксперт.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказывала, что погода в августе в нескольких регионах России может оказаться теплее обычного. Так, в Пермском крае, Республике Коми, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе среднемесячная температура может подняться выше климатической нормы на один градус. Также теплее обычного август обещает быть на Урале, в Сибири, на юге Амурской области, в Хабаровском крае и Приморье.

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