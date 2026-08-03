Россиянам рассказали о погоде в августе

Синоптик Макарова: Август в ряде регионов России может оказаться теплее нормы

Погода в августе в нескольких регионах России может оказаться теплее обычного. Своим прогнозом с «Интерфаксом» поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По данным синоптика, в ряде российских регионов температура в августе может превысить климатическую норму. Так, в Пермском крае, Республике Коми, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе среднемесячный показатель может подняться выше нормы на один градус. Также теплее нормы август обещает быть на Урале, в Сибири, на юге Амурской области, в Хабаровском крае и Приморье. В остальных регионах, как ожидает Макарова, температура будет держаться на уровне средних многолетних значений.

В то же время дефицит осадков в августе будет наблюдаться в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Якутии. В избытке же дожди будут идти на востоке Северо-Западного федерального округа, в Пермском крае, на западе Урала, в Бурятии, Забайкалье, на севере Амурской и Магаданской областей, а также на северо-западе Камчатки.

Для Москвы резкая волна жары, обрушившаяся в выходные, в начале этой недели сменится похолоданием. Уже в понедельник, 3 августа, столбики термометров начнут снижаться и вскоре опустятся до плюс 20-24 градусов.