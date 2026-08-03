Россиянка добилась возвращения сына с СВО

Лантратова сообщила о возвращении участника СВО после смерти брата на фронте

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возвращении участника специальной военной операции (СВО) на Украине после смерти брата на фронте. Его вернули в пункт постоянной дислокации, говорится в ее посте в Telegram.

После известий о том, что старший сын уже не вернется с фронта, россиянка стала добиваться возвращения домой младшего, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и до сегодняшнего дня находился на передовой.

Лантратова пояснила, что по действующим нормам военного ведомства, военнослужащих, у которых в ходе СВО не стало близких родственников, должны переводить в пункт постоянной дислокации части для дальнейшего прохождения службы. Однако в данном случае процесс оформления документов затянулся.

После обращения в Министерство обороны ситуация изменилась. «Права военнослужащего [были] полностью восстановлены — он официально возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части», — заключила омбудсмен.

Ранее мать многодетного участника СВО добилась его возвращения с фронта. Как выяснилось, боец — отец четверых детей. Супруги военнослужащего не стало, когда он находился на фронте. За детьми все это время присматривала бабушка.

