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09:43, 15 июля 2026Россия

Мать многодетного участника СВО добилась его возвращения с фронта

Лантратова: Мать многодетного участника СВО добилась его возвращения с фронта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Мать многодетного участника специальной военной операции (СВО) на Украине добилась его возвращения с фронта. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Как выяснилось, боец — отец четверых детей. Супруги военнослужащего не стало, когда он находился на фронте. За детьми присматривала бабушка. Она же обратилась за помощью к омбудсмену.

«Мужчина неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако вопрос не решался», — обозначила Лантратова. При этом она отметила, что военный является ветераном боевых действий, награжден орденом Мужества.

После запроса в Министерство обороны из войсковой части пришел ответ, что военнослужащий уволен из рядов Вооруженных сил России и направлен в военный комиссариат для постановки на учет.

Ранее сообщалось, что жительница Амурской области добилась возвращения сына с СВО. На фронте служили два брата, вскоре одного из них не стало. Тогда женщина обратилась к командованию войсковой части с просьбой о возвращении с передовой второго сына.

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