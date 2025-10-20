Россия
Россиянка добилась возвращения сына с СВО

Жительница Амурской области добилась возвращения сына с СВО
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Жительница Амурской области добилась возвращения сына из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в российском регионе.

Как пояснила омбудсмен Наталья Кравчук, два сына россиянки служили на фронте, вскоре одного из них не стало. Тогда женщина обратилась к командованию войсковой части с просьбой о возвращении с передовой второго сына, но несколько раз получала отказы.

Позднее россиянка обратилась к депутатам Госдумы, которые поддержали право возвращения старшего сына с СВО, но принятие решения на протяжении нескольких месяцев постоянно откладывалось командованием, уточнили в аппарате омбудсмена.

После того как запросы были направлены в Минобороны и военную прокуратуру, бойца вернули из зоны СВО. Сейчас он продолжает службу в войсковой части Амурской области.

Ранее жителя Бурятии отозвали с СВО из-за аргумента жены. Сообщалось, что он четвертый военнослужащий в семье.

