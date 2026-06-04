Новым главным тренером «Ливерпуля» стал Андони Ираола

В «Ливерпуле» назначили нового главного тренера. Об этом сообщает сайт английского футбольного клуба.

Новым наставником «красных» стал баскский специалист Андони Ираола. Детали соглашения не разглашаются.

С 2023 года 43-летний Ираола тренировал «Борнмут». Под его руководством клуб последовательно занимал 12-е, 9-е и 6-е места в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее Ираола работал с кипрским АЕКом, а также испанскими «Мирандесом» и «Райо Вальекано». В качестве игрока он выступал за «Атлетик» из Бильбао (2003-2015) и «Нью-Йорк Сити» (2015-2017).

Ранее букмекеры назвали тройку фаворитов следующего сезона АПЛ. Ливерпуль замыкает трио претендентов, поставить на его победу можно с коэффициентом 7,00.

