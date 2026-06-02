Фаворитом нового сезона чемпионата Англии назвали Арсенал

Назван фаворит следующего сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает Sport24.

Фаворитом нового сезона чемпионата Англии считается «Арсенал». Сделать ставку на победу лондонского клуба можно с коэффициентом 2,50.

Следующим в списке наиболее вероятных триумфаторов идет «Манчестер Сити». Успех этого коллектива оценивается котировкой 3,80. Замыкает тройку фаворитов «Ливерпуль», недавно пригласивший на пост главного тренера Андони Ираолу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 7,00.

Ранее стало известно, что россиянин сделал ставку на матч «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,01 и проиграл. Клиент букмекерской конторы поставил на «Манчестер Сити не проиграет и тотал больше 3,5 — нет» с коэффициентом 1,01, однако матч завершился со счетом 2:2. Игрок потерял 65 тысяч рублей ради выигрыша 650 рублей.