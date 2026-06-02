Назван фаворит следующего сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает Sport24.
Фаворитом нового сезона чемпионата Англии считается «Арсенал». Сделать ставку на победу лондонского клуба можно с коэффициентом 2,50.
Следующим в списке наиболее вероятных триумфаторов идет «Манчестер Сити». Успех этого коллектива оценивается котировкой 3,80. Замыкает тройку фаворитов «Ливерпуль», недавно пригласивший на пост главного тренера Андони Ираолу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 7,00.
Ранее стало известно, что россиянин сделал ставку на матч «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,01 и проиграл. Клиент букмекерской конторы поставил на «Манчестер Сити не проиграет и тотал больше 3,5 — нет» с коэффициентом 1,01, однако матч завершился со счетом 2:2. Игрок потерял 65 тысяч рублей ради выигрыша 650 рублей.