Россиянин поставил на матч с коэффициентом 1,01 и проиграл

12:02, 2 июня 2026

Россиянин поставил на матч АПЛ с участием «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,01 и проиграл
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Recine / Getty Images

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч 29-го тура Английской премьер‑лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» и проиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на «Манчестер Сити не проиграет и тотал больше 3,5 — нет» с коэффициентом 1,01, однако матч завершился со счетом 2:2. Игрок потерял 65 тысяч рублей ради выигрыша в 650 рублей.

В завершившемся сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице, набрав 78 очков. Победителем стал лондонский «Арсенал» с 85 очками.

Ранее россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ. Клиент букмекерской конторы поставил на индивидуальный тотал ПСЖ более двух голов. Матч закончился со счетом 1:1.

