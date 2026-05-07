Россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил на индивидуальный тотал ПСЖ более двух голов. Матч закончился со счетом 1:1.

Парижане прошли в финал турнира благодаря победе в первом матче со счетом 5:4. В решающем матче, который пройдет в Будапеште 30 мая, они сыграют с «Арсеналом».

Ранее букмекеры оценили шансы ПСЖ на победу в матче с лондонским коллективом. Коэффициент на успех команды Матвея Сафонова равен 2,10.