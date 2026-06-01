Россия
10:37, 1 июня 2026Россия

Появились новые подробности о смерти российского выпускника в день последнего звонка

Опекун Доценко о смерти выпускника: Он пошел на последний звонок из-за врачей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Выпускник красноярской школы, у которого был диагностирован порок сердца, пошел на последний звонок и не выжил из-за врачей, не сообщивших ему о необходимости соблюдать постельный режим. Новые подробности смерти подростка появились в распоряжении Ngs24.ru.

Как рассказал порталу опекун и двоюродный брат выпускника Данила Доценко, после того как медики обследовали его родственника, они не дали ему рекомендаций по режиму перед назначенной операцией. «Опекун подчеркивает, что в рекомендациях врачей не было указаний о строгом постельном режиме, ограничении физической активности или запрете на передвижение. По его словам, поэтому подросток и пошел на последний звонок», — говорится в публикации издания.

Реакцию врачей на сообщения о смерти выпускника — заявления о том, что медики якобы пытались связаться с ним для назначения дня операции — он назвал циничной. Он предположил, что таким образом врачи хотят избежать ответственности.

О смерти красноярского школьника в день последнего звонка стало известно на следующий день после произошедшего. После линейки девятиклассник пошел гулять с друзьями, но в районе улице Матросова ему стало плохо. Скорую помощь вызвали прохожие.

