Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:34, 1 июня 2026Путешествия

В Шереметьево начали сажать пассажиров в самолет по биометрии

В аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии
Алина Черненко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево с 1 июня запустили сервис посадки пассажиров в самолет по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

Пока услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Их начали сажать в самолеты с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается добровольным, путешественники могут по-прежнему предъявлять документы.

Уточняется, что эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. К нему смогут присоединиться и другие воздушные гавани и авиакомпании при наличии нужной инфраструктуры. По словам замдиректора департамента цифрового развития Минтранса России Виталия Техтелева, нововведение позволит сократить время прохода на посадку с 15 до 7 минут.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля на границах 29 стран шенгенской зоны начала работать новая автоматизированная система въезда и выезда EES (Entry Exit System). При первом въезде у туристов, в том числе россиян, будут собирать биометрические данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

    Назван главный покупатель российской водки

    В России повысили часть зарплат

    Назван главный критерий лидерства в космической гонке

    На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

    Россиянин в столичном парке напал на иностранца

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok