В Шереметьево начали сажать пассажиров в самолет по биометрии

В аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии

В московском аэропорту Шереметьево с 1 июня запустили сервис посадки пассажиров в самолет по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

Пока услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Их начали сажать в самолеты с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается добровольным, путешественники могут по-прежнему предъявлять документы.

Уточняется, что эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. К нему смогут присоединиться и другие воздушные гавани и авиакомпании при наличии нужной инфраструктуры. По словам замдиректора департамента цифрового развития Минтранса России Виталия Техтелева, нововведение позволит сократить время прохода на посадку с 15 до 7 минут.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля на границах 29 стран шенгенской зоны начала работать новая автоматизированная система въезда и выезда EES (Entry Exit System). При первом въезде у туристов, в том числе россиян, будут собирать биометрические данные.

