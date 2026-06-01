12:32, 1 июня 2026Мир

В Кремле прокомментировали задержание российского танкера Францией

Песков: Россия считает незаконным задержание танкера Францией, это граничит с пиратством
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия считает незаконным задержание танкера «Тагор» Францией, это граничит с пиратством. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва не согласна с утверждением, что якобы танкер был задержан в полном соответствии с международным правом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». По его словам, задержание танкера было произведено «в строгом соответствии с морским правом».

