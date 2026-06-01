13:30, 1 июня 2026Мир

Польша потребовала от Зеленского извинений

Пшидач потребовал от Зеленского извинений перед Навроцким
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом Польши Каролем Навроцким за решение присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

«Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал политик.

Пшидач также предположил, что недавние шаги Зеленского могут быть связаны с планируемыми выборами на Украине и стремлением сформировать собственный политический нарратив.

29 мая Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

