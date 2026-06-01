Польша потребовала от Зеленского извинений

Пшидач потребовал от Зеленского извинений перед Навроцким

Украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом Польши Каролем Навроцким за решение присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

«Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал политик.

Пшидач также предположил, что недавние шаги Зеленского могут быть связаны с планируемыми выборами на Украине и стремлением сформировать собственный политический нарратив.

29 мая Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».