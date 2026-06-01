Отдыхающие на пляже супруги оказались при смерти во время спасения собаки

The Sun: 60-летняя женщина не выжила, спасая собаку на пляже Флитвуд в Великобритании

Отдыхающие на пляже в Великобритании 60-летние супруги оказались при смерти — они бросились спасать свою тонувшую собаку. Об этом сообщила газета The Sun.

Это произошло 30 мая на побережье Флитвуд в Торнтон-Кливлейсе. Мужчина и женщина на глазах у очевидцев пытались вытащить из моря своего питомца, однако во время спасения сами оказались в затруднительном положении. Свидетели вызвали береговую охрану, которая вытащила пострадавших.

Британцы оказались в больнице в критическом состоянии. Позже врачи подтвердили, что женщина не выжила, а ее муж продолжает бороться за жизнь. При этом собака не пострадала, по словам спасателей, она в безопасности и хорошо себя чувствует.

