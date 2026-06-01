В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

16:24, 1 июня 2026

Замглавы МИД Борисенко: Власти Сирии заинтересованы в присутствии ВС России в стране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сирийские власти заинтересованы в присутствии Вооруженных сил (ВС) России в республике. Об этом заявил замглавы российского МИД Георгий Борисенко, передает РИА Новости.

«Что касается пребывания российских войск на территории Сирии, то они там находятся точно так же по приглашению властей Сирии. Это были предыдущие власти, но новые это приглашение не отзывали. Более того, они подчеркивали заинтересованность в дальнейшем пребывании российских военнослужащих [в стране]», — отметил дипломат.

В феврале глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что власти переходного периода Сирии, пришедшие к руководству страной после падения правительства бывшего президента республики Башара Асада, относятся к России с искренним уважением.

28 января президент республики переходного периода Ахмеда аш-Шараа во время своего визита в Москву поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии.

