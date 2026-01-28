Аш-Шараа: РФ играет историческую роль в стабилизации на Ближнем Востоке

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа поблагодарил главу РФ Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в стране. Он также отметил, что Россия играет важную роль в данном процессе. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Национальной разведывательной службы Ирака Хамид аль-Шатри, в свою очередь, ранее заявлял, что численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Сирии выросла в пять раз с момента ухода в отставку бывшего президента республики Башара Асада.

До этого также сообщалось, что РФ начала вывод войск из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, чтобы завершить свое военное присутствие в регионе.