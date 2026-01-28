Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 28 января 2026Мир

Президент Сирии поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в стране

Аш-Шараа: РФ играет историческую роль в стабилизации на Ближнем Востоке
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа поблагодарил главу РФ Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в стране. Он также отметил, что Россия играет важную роль в данном процессе. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Национальной разведывательной службы Ирака Хамид аль-Шатри, в свою очередь, ранее заявлял, что численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Сирии выросла в пять раз с момента ухода в отставку бывшего президента республики Башара Асада.

До этого также сообщалось, что РФ начала вывод войск из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, чтобы завершить свое военное присутствие в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok