Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

Глава разведки Ирака аль-Шатри заявил о пятикратном росте численности ИГИЛ

Численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Сирии выросла в пять раз с момента ухода в отставку бывшего президента республики Башара Асада в декабре 2024 года. С такой оценкой выступил директор Национальной разведывательной службы Ирака Хамид аль-Шатри в интервью The Washington Post.

Что повлияло на рост численности ИГИЛ?

По оценкам аль-Шатри, регулярно контактирующего с властями Сирии переходного периода, на приток новых боевиков в ряды ИГИЛ повлияло разочарование части исламистов во временном президенте республике Ахмеде аш-Шараа, ранее возглавлявшем группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России). Как утверждается, решение новых сирийских властей арестовать некоторых боевиков вызвало раскол среди прибывших из других стран террористов.

Иракский чиновник также указал на резкий рост активности ИГИЛ в приграничных районах Сирии, где продолжаются бои новых властей республики с поддерживаемой США курдской группировкой «Сирийские демократические силы» («СДС»). При этом CENTCOM отказалось оценить текущее количество боевиков на территории Сирии, а Совет безопасности ООН в последний раз озвучил цифру 3000 бойцов в августе 2025 года.

Фото: Karam al-Masri / Reuters

США сократили присутствие в регионе на фоне роста ИГИЛ

Утром 28 января американские военные начали переброску из центров содержания под стражей на северо-востоке Сирии в Ирак до семи тысяч подозреваемых в связях с ИГИЛ. Как заявил советник по вопросам безопасности в канцелярии премьер-министра Ирака Хуссейн Аллави, решение было экстренным и стало ответом на «быстрое изменение» ситуации с безопасностью в Сирии.

Как отметил Хамид аль-Шатри, на фоне активизации боевиков в Сирии армия США сократила активность в регионе, выведя войска с иракской авиабазы Айн аль-Асад. Чиновник подчеркнул, что решение американского командования существенно повлияет на способность вытеснить ИГИЛ с территории Ирака, где сейчас находится порядка 500 боевиков группировки. Он также предположил, что отказ администрации президента США Дональда Трампа финансировать программы по реинтеграции бывших боевиков в Ираке может привести к резкому росту численности исламистских группировок.

В свою очередь, советник по стратегическим вопросам Совета по национальной безопасности Ирака Саид аль-Джаяши заявил, что считает отступление «СДС» на северо-востоке Сирии катастрофой как для Багдада, так и для ситуации в регионе в целом. Он отметил, что курдские силы эффективно сдерживали исламистские группировки, включая ИГИЛ, на протяжении всей гражданской войны в Сирии.

Фото: Izz Aldien Alqasem / Anadolu via Getty Images

Как развиваются контакты России и Сирии?

18 октября 2025 года министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил о пересмотре прежних двусторонних отношений с Россией после бегства Асада, включая ранее заключенные соглашения. Дипломат также подчеркнул, что вопрос размещения Вооруженных сил (ВС) России на территории республики по-прежнему является предметом переговоров между Дамаском и Москвой.

27 января агентство Reuters со ссылкой на пять сирийских источников заявило о якобы выводе контингента ВС России из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, где власти республики пытаются перехватить контроль у курдских сил. Как утверждается, часть войск должна была передислоцироваться на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть — вернуться в Россию.

Военное присутствие России в Сирии 26 августа 2015 года Россия и Сирийская Арабская республика заключили Соглашение о размещении авиационной группы Вооруженных сил (ВС) России. Согласно соглашению, Москва по обращению бывшего президента республики Башара Асада обязалась бессрочно разместить военную авиацию на территории республики и получала взамен в безвозмедное пользование авиабазу Хмеймим в провинции Латакия на западе страны. Также с 1971 года в Сирии непрерывно действовал пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе. 30 сентября 2015 года Владимир Путин отдал приказ об участии ВС России в гражданской войне в Сирии на стороне правительства Асада против террористических группировок «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (признаны террористическими организациями и запрещены в России) и поддерживаемых США вооруженных формирований. В операции принимали участие подразделения Воздушно-космических сил (ВКС), ВМФ, Сил специальных операций и военной полиции ВС России, а также отряды российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Российские войска приняли участие в освобождении значительной части территории Сирии: в частности, были освобождены города Алеппо и Пальмира, а также окрестности Дамаска и Дейр-эз-Зора. В ходе операции ВС России впервые применили крылатые ракеты «Калибр». 18 декабря 2018 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении вывода основной российской группировки из Сирии, однако подразделения ВКС и военной полиции остались на территории республики для нанесения ударов по террористическим группировкам и совместного патрулирования турецко-сирийской границы.

Днем 28 января Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны обсудят вопросы пребывания российских войск в Сирии, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент России Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Однако пресс-секретарь президента переадресовал в ходе брифинга вопрос о возможном выводе российского контингента с базы Камышлы Министерству обороны России. Также он отказался комментировать информацию о переговорах об экстрадиции Башара Асада из России.

Как заявил востоковед и политолог Кирилл Семенов в интервью для «Говорит Москва», отношения Москвы и Дамаска постепенно возвращаются к стратегическому формату и уже выстроены на институциональной основе. По его словам, сотрудничество охватывает военную сферу, экономику и культуру, а межправительственная комиссия продолжает активную работу.