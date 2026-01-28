Реклама

13:22, 28 января 2026

Песков прокомментировал данные о выводе войск с российской базы в Сирии

Виктория Кондратьева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопрос вывода войск с российской авиабазы на северо-востоке Сирии — прерогатива Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны. Мы рекомендуем обращаться туда», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять сирийских источников сообщило, что Россия якобы начала вывод войск из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, чтобы завершить свое военное присутствие в регионе, где правительство Дамаска пытается перехватить контроль у курдских сил.

В материале уточняется, что часть войск должна была передислоцироваться на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть — вернуться в Россию.

