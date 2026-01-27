Россия начала вывод войск со своей базы на северо-востоке Сирии

Reuters: Россия начала вывод войск из аэродрома в Камышлы в Сирии

Россия начала вывод войск из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, чтобы завершить свое военное присутствие в регионе, где правительство Дамаска пытается перехватить контроль у курдских сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять сирийских источников.

Как отмечает агентство, в этом месяце правительственные войска под командованием президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шараа отвоевали у курдских Сирийских демократических сил северную и восточную части Сирии. Таким образом Дамаск стремится установить свою власть над всей страной.

По словам двух источников, на прошлой неделе российские войска начали постепенный вывод войск со своей базы. Уточняется, что часть войск должна была передислоцироваться на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть — вернуться в Россию.

Еще один источник в сирийских службах безопасности на западном побережье Сирии подчеркнул, что за последние два дня российская военная техника и тяжелое вооружение были перевезены из Камышлы на военный аэродром Хмеймим. А в понедельник журналист Reuters увидел российские флаги в аэропорту Гамишли, где на взлетно-посадочной полосе стояли два самолета с российской маркировкой.

Ранее стало известно, что Аш-Шараа посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Визит запланирован на 28 января.