Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:39, 1 июня 2026Экономика

Синоптик сделал прогноз на июнь в Центральной России

Синоптик Тишковец: Погода в Центральной России в июне будет соответствовать норме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В июне в Центральной России погода будет в пределах температурной климатической нормы. Об этом в своем Telegam-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме и норме осадков, которая составляет 77 мм», — подчеркнул специалист.

По словам Тишковца, в Москве в июне дневная температурная норма составляет +21,7°C, а ночная — +11,5°C. Что касается большей части европейской России, первый летний месяц также не выйдет за пределы нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье.

Ранее сообщалось, что в июле и августе температура воздуха в России будет близка к климатической норме. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. При этом в июле теплее обычного будет в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районах Алтая и Тувы, на юге Иркутской области и Приморского края, отметила Паршина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое жертвоприношение». Ребенок стал жертвой удара ВСУ накануне Дня защиты детей. Как отреагировала Россия?

    Стало известно об отказе украинцев помогать ВСУ в одном вопросе

    Россиянин ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал о своем прошлом

    Синоптик сделал прогноз на июнь в Центральной России

    ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году

    КСИР ударил по американской базе

    Трамп раскрыл препятствие для ведения переговоров с Ираном

    Сценарист сериала «Счастливы вместе» рассказал о расправе над бывшим участником «Дома 2»

    Россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах

    Перечислены правила безопасного хранения зубной щетки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok