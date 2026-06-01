Синоптик сделал прогноз на июнь в Центральной России

Синоптик Тишковец: Погода в Центральной России в июне будет соответствовать норме

В июне в Центральной России погода будет в пределах температурной климатической нормы. Об этом в своем Telegam-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме и норме осадков, которая составляет 77 мм», — подчеркнул специалист.

По словам Тишковца, в Москве в июне дневная температурная норма составляет +21,7°C, а ночная — +11,5°C. Что касается большей части европейской России, первый летний месяц также не выйдет за пределы нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье.

Ранее сообщалось, что в июле и августе температура воздуха в России будет близка к климатической норме. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. При этом в июле теплее обычного будет в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районах Алтая и Тувы, на юге Иркутской области и Приморского края, отметила Паршина.