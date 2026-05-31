Россиянам рассказали о погоде летом

Синоптик Паршина: Летом температура в России будет соответствовать норме

В июле и августе температура воздуха в России будет близка к климатической норме. Об этом ТАСС заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

При этом в июле теплее обычного будет в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районах Алтая и Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края, отметила Паршина.

В августе аномальное тепло прогнозируется в Мурманской области, северной половине Карелии, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, на Северном Кавказе, Ставропольском и Краснодарском краях, в Ханты-Мансийском округе, на юге Тюменской области, в Омской и Новосибирской областях, в Республике Алтай, на востоке Таймыра и на юго-востоке Приморского края.

Прохладнее нормы, по словам Паршиной, будет на Чукотке, в Магаданской области и в северной половине Камчатского края.

Ранее Паршина заявила, что в начале июня москвичей ожидает летняя погода в рамках климатической нормы.