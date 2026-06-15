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Забота о себе
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04:59, 15 июня 2026Забота о себе

23-летний девственник рассказал о мешающем ему заняться сексом страхе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

23-летний девственник, начавший встречаться с опытной девушкой, рассказал о мешающем ему заняться сексом страхе. Своей историей он поделился в разделе Sex форума Reddit.

Молодой человек признался, что чувствует себя крайне неуверенным из-за отсутствия сексуального опыта. Он отметил, что через две недели у него запланировано свидание с девушкой в отеле, но он не сомневается, что слишком быстро достигнет оргазма.

Пользователи порекомендовали мужчине прежде всего быть честным с партнершей. По их мнению, опытная девушка сразу вычислит в нем неискушенность. «Если вы солжете, секс с ней у вас будет в первый и последний раз. Также советую вам посмотреть несколько видео или почитать о том, как ласкать женщину, потому что она разозлится, если вы получите оргазм, а она — нет», — написал один мужчина.

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Многие заверили автора поста, что избежать преждевременной эякуляции в первый раз невозможно. «Это все равно, что пройти через врата рая. Если ты будешь обходителен, она предложит тебе второй раунд», — поделились своим мнением пользователи. Кроме того, молодому человеку порекомендовали начать интимное общение с оральных ласк партнерши. «Вы не сможете продержаться достаточно долго, если начнете с проникновения, а большинство женщин не могут испытать от него разрядку», — рекомендовал еще один мужчина.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

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