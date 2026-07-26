Мендель раскритиковала действия Зеленского после ударов России

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне ударов России является неприемлемым и свидетельствует о полном отсутствии стратегического видения. Об этом написала бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в социальной сети X.

«Пока Зеленский громко жалуется миру на нехватку зенитных ракет и хвастается, что Украина скоро сможет их производить (возможно, когда население уже сократится до менее чем 20 миллионов), абсолютно никто не говорит об управляемых бомбах, для которых до сих пор нет системы перехвата, способной их остановить или уничтожить», — указала она.

Мендель сыронизировала, что Зеленский обеспокоится этими проблемами, только когда население Украины снизится до 15 миллионов человек.

Ранее Мендель заявила, что Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Зеленский. Она подчеркнула, что украинский политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий. По ее словам, эти идеи принимаются и реализуются, несмотря на огромные финансовые затраты, словно они действительно могут сработать в реальной жизни.