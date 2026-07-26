Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 26 июля 2026 (обновлено: 17:13, 26 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Пугачевой о своем выступлении в Киеве

Депутат Толмачев заявил, что Пугачева не сможет выступать в Киеве, пока не победит Россия
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Русский язык может прозвучать на концерте в Киеве только в случае победы России, а на украинском языке у певицы Пугачевой лишь одна песня, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. В беседе с украинскими журналистами она добавила, что готова сделать это под мирным небом.

Депутат обратил внимание, что беседа с артисткой произошла в Латвии, которая последовательно укрепляется в ненависти ко всему русскому. Также, по его словам, интервью брали украинские журналисты действующих властей, чей главком на днях публично подтвердил свои нацистские воззрения в отношении нашей страны.

«Возникает вопрос: на каком языке готова исполнять свои песни Алла Пугачева? В ее репертуаре была одна песня на украинском, но из этого программу не соберешь. Русский язык может прозвучать на концерте в Киеве только в одном случае — после победы России», — сказал Толмачев.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитости, которые оказались почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами держащимися за руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на заявление Пугачевой о своем выступлении в Киеве
    В Финляндии возмутились из-за новой меры Европы против России
    Ребенок захотел пройти на детскую площадку в Петербурге, был зажат воротами и не выжил
    Кардиолог раскрыла влияние жары на сердце и сосуды
    Путин пообещал Западу решительный ответ за действия против торгового флота России
    В Кремле оценили ход СВО словами «знают, что делают»
    Пыльная буря обрушилась на два российских города и попала на видео
    Ремонт стратегического подводного ракетоносца «Карелия» завершили
    В Кремле озвучили возможную реакцию на предложения по Украине
    Путин лично поздравил моряков с Днем ВМФ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok