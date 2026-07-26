В России отреагировали на заявление Пугачевой о своем выступлении в Киеве

Депутат Толмачев заявил, что Пугачева не сможет выступать в Киеве, пока не победит Россия

Русский язык может прозвучать на концерте в Киеве только в случае победы России, а на украинском языке у певицы Пугачевой лишь одна песня, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. В беседе с украинскими журналистами она добавила, что готова сделать это под мирным небом.

Депутат обратил внимание, что беседа с артисткой произошла в Латвии, которая последовательно укрепляется в ненависти ко всему русскому. Также, по его словам, интервью брали украинские журналисты действующих властей, чей главком на днях публично подтвердил свои нацистские воззрения в отношении нашей страны.

«Возникает вопрос: на каком языке готова исполнять свои песни Алла Пугачева? В ее репертуаре была одна песня на украинском, но из этого программу не соберешь. Русский язык может прозвучать на концерте в Киеве только в одном случае — после победы России», — сказал Толмачев.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитости, которые оказались почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами держащимися за руки.