Историк Тодд: США и Европейский союз спровоцировали Россию на конфликт

США и Европейский союз (ЕС) спровоцировали Россию на конфликт и именно Вашингтон и Брюссель несут ответственность за текущую ситуацию в мире. Об этом заявил историк Эммануэль Тодд, известный рядом предсказаний, включая распад СССР, в интервью Courrier Japan.

«Прежде всего следует подчеркнуть: президент [России Владимир] Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт», — сказал исследователь.

Тодд подчеркнул, что Запад ведет себя нерационально и ошибочно поступает по отношению к России.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европейский союз не хочет восстанавливать диалог с Россией о чем свидетельствует новый пакет санкций Брюсселя против Москвы. Он подчеркнул, что подобный подход Евросоюза противоречит его собственным интересам.