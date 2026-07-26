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18:12, 26 июля 2026 (обновлено: 18:17, 26 июля 2026)Россия

Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь

Путин указал на попытки иностранных подлодок заходить на Северный морской путь
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel Viramontes / U.S. Navy / Handout / Reuters

Иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что на маршрутах Северного морского пути дежурят российские подводные лодки, однако другие страны тоже пытаются заходить в этот регион.

Президент добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически-целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне страны.

«Он весь практически под нашим контролем. Не практически, а весь», — указал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия будет решительно отвечать странам Запада за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве пиратства. Путин подчеркивал, что защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей, чем развитие военного флота.

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