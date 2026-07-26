Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь

Путин указал на попытки иностранных подлодок заходить на Северный морской путь

Иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что на маршрутах Северного морского пути дежурят российские подводные лодки, однако другие страны тоже пытаются заходить в этот регион.

Президент добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически-целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне страны.

«Он весь практически под нашим контролем. Не практически, а весь», — указал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия будет решительно отвечать странам Запада за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве пиратства. Путин подчеркивал, что защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей, чем развитие военного флота.