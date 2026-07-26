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18:33, 26 июля 2026 (обновлено: 18:36, 26 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России раскрыли схему обмана через бесплатную процедуру

Депутат Панеш предупредил о действиях мошенников, обещающих бесплатную процедуру
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unai Huizi Photography / Shutterstock / Fotodom

Мошенники в переписке представляются владельцами или менеджерами сети салонов красоты, создают доверительную атмосферу и обещают подарить бесплатную процедуру, предупредил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Парламентарий объяснил, что после согласия жертве присылают ссылку на сайт для записи и персональный промокод. По его словам, внешне сайт полностью копирует интернет-страницу реально существующего салона красоты — с логотипом и фирменным стилем. Дальше схема различается в зависимости от того, какой у жертвы смартфон.

«Владельцам предлагают скачать "официальное приложение", которое на самом деле является вредоносной программой. Она дает мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя перехватывать данные банковских карт и СМС-сообщения. Универсальность схемы — ее главное преимущество для мошенников: она рассчитана на пользователей любых устройств», — рассказал Панеш.

Он призвал проверять предложения о бесплатных услугах через официальный сайт или по телефону салона, а не по ссылкам из мессенджеров. Он подчеркнул, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и устанавливать приложения из непроверенных источников. Также он напомнил, что нельзя вводить данные Apple ID, пароли от учетных записей или коды двухфакторной аутентификации на незнакомых сайтах.

Необходимо критически оценивать любые предложениям «подарков» от незнакомцев в интернете, особенно если для их получения требуется что-то скачать или ввести личные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выдавать себя за операторов на заправках и предлагать бензин без очереди. Они просят назвать код, пришедший якобы от заправочной сети, и установить приложение.

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