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Силовые структуры
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16:17, 25 июля 2026 (обновлено: 16:31, 25 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыта новая схема обмана россиян с бензином без очереди

Мошенники стали выдавать себя за операторов АЗС и предлагать бензин без очереди
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Мошенники стали выдавать себя за операторов на заправках и предлагать бензин без очереди. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мошенники звонят водителям с предложением записаться на заправку машины без живой очереди и получение дополнительных литров бензина. После этого они просят назвать код, пришедший якобы от заправочной сети, и установить приложение. С помощью последнего мошенники получают удаленный доступ к телефону и банковским приложениям.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Москвы отдал аферистам 20,6 миллиона рублей после видеозвонка от «главы госоргана».

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