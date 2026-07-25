Московского пенсионера обманули на 20 миллионов рублей звонком с «главой госоргана»

Пенсионер из Москвы отдал аферистам 20,6 млн руб. после видеозвонка с «главой госоргана»

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам более 20,6 миллиона рублей из-за видеозвонка с «руководителем государственного органа». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

Мошенники прислали 75-летнему москвичу уведомление о предстоящем разговоре по видеосвязи. Аферисты, используя дипфейк, сообщили мужчине якобы о переводе от него денег на финансирование преступной деятельности, а затем убедили его «сотрудничать».

В течение месяца пенсионер снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам. При этом в мессенджере москвичу приходили «документы о приеме денежных средств». Чтобы добыть деньги, пенсионер также продал свой автомобиль.

В настоящее время прокуратура устанавливает причастных к преступлению лиц.

Ранее в Москве задержали курьера, который забрал у обманутого 25-летнего жителя более 71 миллиона рублей.