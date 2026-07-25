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13:24, 25 июля 2026 (обновлено: 13:59, 25 июля 2026)Силовые структуры

Московского пенсионера обманули на 20 миллионов рублей звонком с «главой госоргана»

Пенсионер из Москвы отдал аферистам 20,6 млн руб. после видеозвонка с «главой госоргана»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам более 20,6 миллиона рублей из-за видеозвонка с «руководителем государственного органа». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

Мошенники прислали 75-летнему москвичу уведомление о предстоящем разговоре по видеосвязи. Аферисты, используя дипфейк, сообщили мужчине якобы о переводе от него денег на финансирование преступной деятельности, а затем убедили его «сотрудничать».

В течение месяца пенсионер снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам. При этом в мессенджере москвичу приходили «документы о приеме денежных средств». Чтобы добыть деньги, пенсионер также продал свой автомобиль.

В настоящее время прокуратура устанавливает причастных к преступлению лиц.

Ранее в Москве задержали курьера, который забрал у обманутого 25-летнего жителя более 71 миллиона рублей.

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