Дело о саботаже после массового отключения электричества начали расследовать в Грузии

В Грузии расследуют уголовное дело о саботаже из-за массового отключения электричества

В Грузии возбуждено уголовное дело из-за масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщается в заявлении Службы госбезопасности страны, передает РИА Новости.

Дело расследуется по статье 318 («Саботаж») УК Грузии. Она предусматривает наказания за нарушение работы госпредприятий или других важных объектов, а также за их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы интересам страны.

Отключение электричества в Грузии произошло 23 и 24 июля. Без света остались жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. Приостановку подачи электроэнергии связали с отключением 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) «Имерети», на которую приходится нагрузка энергосистемы всей страны.