Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 25 июля 2026 (обновлено: 15:48, 25 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский обратился к Западу с требованием после российских ударов

Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь Украине после российских ударов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с одним требованием. Пост с заявлением он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь и поддержку после российских ударов по украинским портам. «Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власть может помочь в организации защиты неба, это должно быть сделано», — подчеркнул он.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военной логистики страны. Так, в порту Николаев был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины. В порту Одесса ликвидированы места разгрузки и хранения военных грузов, а в порту Измаил атакован склад с военным имуществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Токаев предложил заморозить украинский конфликт
    Ракетную опасность объявили в Московской области
    Зеленский обратился к Западу с требованием после российских ударов
    В горах российского региона «призрак» попал на видео
    В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП
    В России прокомментировали реакцию Зеленского на удар по военной выставке под Киевом
    Кадровые перестановки на Украине назвали дракой бульдогов под ковром
    Дело о саботаже после массового отключения электричества начали расследовать в Грузии
    Цену развода в Москве подсчитали
    Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok