Зеленский обратился к Западу с требованием после российских ударов

Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь Украине после российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с одним требованием. Пост с заявлением он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь и поддержку после российских ударов по украинским портам. «Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власть может помочь в организации защиты неба, это должно быть сделано», — подчеркнул он.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военной логистики страны. Так, в порту Николаев был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины. В порту Одесса ликвидированы места разгрузки и хранения военных грузов, а в порту Измаил атакован склад с военным имуществом.