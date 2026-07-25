В Днепропетровской области взорвался склад боеприпасов

В Днепропетровской области произошел взрыв на складе боеприпасов рядом с жилыми домами

Рядом с поселком Куриловка в Днепропетровской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, опубликовав кадры с места инцидента.

На кадрах видно, что снаряды, находившиеся на складе, разлетались в стороны и падали на частные дома. По информации местных жителей, склад находился рядом с домами, что вызвало разрушение многих жилых зданий.

По словам жительницы Куриловки, украинские военнослужащие приехали на место происшествия, чтобы собрать неразорвавшиеся боеприпасы. Она отметила, что помощь пострадавшим жителям не предоставляют.

Официальные заявления по этому взрыву пока отсутствуют.

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