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17:44, 25 июля 2026 (обновлено: 17:48, 25 июля 2026)Бывший СССР

Токаев высказался о дипломатической гибкости Путина

Токаев заявил, что Путин проявил дипломатическую гибкость на встрече с Трампом на Аляске
Мария Винар

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о работе российского коллеги Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Токаев считает, что Путин проявил дипломатическую гибкость на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года. Свое мнение он высказал на двусторонней встрече в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества.

«Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», — заявил президент Казахстана.

Ранее Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном. Президент России заявил, что страны активно сотрудничают на международной арене. При этом он отметил, что ему и Токаеву есть о чем говорить.

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