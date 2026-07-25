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17:51, 25 июля 2026Россия

В Подмосковье мужчина упал во время полета на параплане

В Наро-Фоминске мужчина упал во время полета на параплане
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина упал во время полета на параплане. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По предварительным данным, в результате падения мужчина получил тяжелые травмы и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что женщина упала в обрыв в Кабардино-Балкарии. В результате она не выжила.

Перед этим сообщалось, что в аэропорту Сочи мужчина упал с десятиметровой высоты. Его госпитализировали с травмой головы и множественными переломами.

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