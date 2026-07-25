В Подмосковье мужчина упал во время полета на параплане

В Наро-Фоминске мужчина упал во время полета на параплане

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина упал во время полета на параплане. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По предварительным данным, в результате падения мужчина получил тяжелые травмы и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что женщина упала в обрыв в Кабардино-Балкарии. В результате она не выжила.

Перед этим сообщалось, что в аэропорту Сочи мужчина упал с десятиметровой высоты. Его госпитализировали с травмой головы и множественными переломами.