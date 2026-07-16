Мужчина упал с высоты 10 метров в аэропорту российского города

Мужчина упал с высоты 10 метров в аэропорту Сочи и попал в реанимацию

Мужчина упал с высоты 10 метров в аэропорту Сочи и попал в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел 13 июля в воздушной гавани Сочи. Уточняется, что 30-летний россиянин в результате падения получил множественные переломы и травму головы. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии и не приходит в сознание.

Его родственники рассказали, что мужчина приехал в российский город на вахту. После произошедшего им не передали записи с видеокамер. Теперь они просят откликнуться очевидцев.

Ранее россиянин во время похода решил срезать путь, поскользнулся и упал с большой высоты. Несмотря на травмы, он смог добраться до приюта.