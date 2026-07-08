Россиянин во время похода решил срезать путь, поскользнулся и упал с большой высоты

Россиянин упал с большой высоты во время похода в Хакасии и ждал помощи 2 дня

Россиянин во время похода по горам в Хакасии решил срезать путь, поскользнулся и упал с большой высоты. Об этом сообщает региональный главк МЧС, пишет ТАСС.

«Из высокогорья Аскизского района вертолетом Ми-8 МЧС России эвакуировали 39-летнего жителя Кемеровской области. Мужчина получил множественные травмы во время одиночного похода», — говорится в сообщении. Также уточнялось, что мужчина ждал помощи два дня: спасатели все это время не могли вылететь к нему из-за плохой погоды.

Несмотря на травмы, он смог добраться до приюта «Высокогорный», где ему оказали помощь. В итоге туриста вертолетом эвакуировали в больницу в Абакане.

Ранее путешественник попытался спуститься в жерло вулкана на Камчатке и пострадал. Сообщалось, что он серьезно травмировал ногу.

