Турист попытался спуститься в жерло вулкана на Камчатке и пострадал

Турист попытался спуститься на сапе по снегу в жерло вулкана Горелый на Камчатке и пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Стало известно, что он травмировал ногу.
«Сегодня турист, катаясь на сапе с горы, получил очень серьезную травму ноги и нуждается в срочной эвакуации. Его вывезли частным порядком и передали в скорую», — написал глава краевого МЧС Сергей Лебедев на странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также призвал жителей и гостей Камчатки беречь себя.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее трое туристов сорвались с вулкана на Камчатке во время восхождения. Один из них не выжил.