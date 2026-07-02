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13:10, 2 июля 2026Путешествия

Турист попытался спуститься в жерло вулкана на Камчатке и пострадал

Турист попытался спуститься на сапе в жерло вулкана Горелый на Камчатке и травмировал ногу
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

Турист попытался спуститься на сапе по снегу в жерло вулкана Горелый на Камчатке и пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Стало известно, что он травмировал ногу.

«Сегодня турист, катаясь на сапе с горы, получил очень серьезную травму ноги и нуждается в срочной эвакуации. Его вывезли частным порядком и передали в скорую», — написал глава краевого МЧС Сергей Лебедев на странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также призвал жителей и гостей Камчатки беречь себя.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее трое туристов сорвались с вулкана на Камчатке во время восхождения. Один из них не выжил.

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