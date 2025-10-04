В МЧС сообщили о гибели одного из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

МЧС: Погиб один из туристов, сорвавшихся при подъеме на Вилючинский вулкан

Один из туристов, сорвавшихся при подъеме на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«Девушка, которая сорвалась вместе с ним (с погибшим туристом — прим. «Ленты.ру»), находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что спасатели также продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону. Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.

Ранее было опубликовано видео с вулкана на Камчатке. В ролике было показано, как медики поднимаются по склону к пострадавшим туристам.

Перед этим стало известно, что в походе на Камчатке участвовали семь альпинистов, которые застряли во время восхождения и не смогли спуститься самостоятельно. Уточнялось, что минимум трое из них сорвались и получили травмы.